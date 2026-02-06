Domenica si disputa la ventesima giornata del campionato di Eccellenza. Due le gare anticipate di mezz’ora, con fischio d’inizio alle 14.30: Ferrini Cagliari-Ilvamaddalena e Santa Teresa Gallura-Buddusò. Tutti gli altri incontri prenderanno il via alle 15.

Trasferta a Cagliari, allo stadio Piero Polese, per la capolista Ilvamaddalena, attesa da una sfida tutt’altro che semplice contro la Ferrini, penultima in classifica e a caccia di punti preziosi in chiave salvezza, pronta a vendere cara la pelle.

Riflettori puntati anche al Monteponi di Iglesias, dove la squadra di Giampaolo Murru ospita la Nuorese, seconda forza del torneo. I minerari, attualmente fuori dalla zona playoff, proveranno ad accorciare il distacco per lasciarsi alle spalle un periodo negativo dal punto di vista dei risultati.

A Ossi l’Ossese, unica formazione ancora imbattuta del campionato, riceve l’ostico Taloro Gavoi. I bianconeri non hanno mai conosciuto la sconfitta, ma hanno collezionato ben dodici pareggi. I gavoesi arrivano dalla netta vittoria contro il Calangianus.

Spicca il derby ogliastrino tra Lanusei e Tortolì, mentre il Tempio farà visita al Carbonia in una sfida tra due squadre in cerca di riscatto. L’Atletico Uri è invece atteso al “Signora Chiara” di Calangianus. Sfide delicatissime in ottica salvezza, infine, tra Santa Teresa e Buddusò e tra Villasimius e Sant’Elena.

© Riproduzione riservata