Per l’Olbia, l’andata del derby col Latte Dolce fu traumatica: l’1-6 maturato al Nespoli il 5 ottobre resta la sconfitta più pesante della stagione. Ma non è la rivincita che i bianchi cercheranno domani a Sassari.

«Dal momento che è da un bel po’ che l’Olbia non vince, un risultato pesante sarebbe linfa vitale per la classifica e il morale: per tirarsi fuori dai playout bastano un paio di vittorie», interviene alla vigilia del match della 6ª giornata di ritorno del campionato di Serie D, Daniele Livieri.

«Al di là del valore del derby, per salvarci dovremo fare punti ovunque e contro chiunque - spiega l’allenatore dei galluresi, a Olbia da metà gennaio - il Latte Dolce è una squadra giovane, bene allenata, che ha ritmo. Ha fatto risultati altalenanti ma è da prendere con le pinze, perché gioca in casa e ci terrà a fare bene, e per evitare di scivolare in zona retrocessione ha bisogno di punti.

Dal canto nostro, ora che la rosa è un po’ più completa, possiamo alzare il livello agonistico: ci sono giocatori alle prese con qualche acciacco e mancheranno Furtado e Islam per squalifica, ma i nuovi acquisti Testagrossa e Tomaselli sono a disposizione, come lo sono Ragatzu e Biancu.

Recuperiamo due giocatori importanti, che si sono allenati con la giusta concentrazione. Abbiamo ereditato una situazione difficile, ma in settimana abbiamo lavorato tutti tanto e bene, e siamo pronti ad affrontare il Latte Dolce».

Al campo principale di Sassari si gioca alle 14.30: dirige Daniele Dell’Oro della sezione di Sondrio (assistenti Vincenzo Manno di Milano e Giovanni Lo Monaco di Como).

© Riproduzione riservata