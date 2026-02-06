Sardegna “punita” per il no al piano nazionale di dimensionamento scolastico.

Il Governo Meloni, spiega la presidente Todde, sta preparando un decreto che esclude l’Isola dai fondi Pnrr destinati al personale della scuola.

«Non è un errore tecnico», spiega la presidente, «è una scelta che colpisce direttamente studentesse e studenti sardi, docenti, personale Ata e comunità già segnate da isolamento geografico, calo demografico e fragilità strutturali».

Una «discriminazione inaccettabile», tuona la governatrice, motivata con il fatto che la Regione non ha adottato in autonomia il piano di dimensionamento scolastico nazionale. Un piano poi imposto obtorto collo dal commissario nominato dal Governo e che ha portato al taglio di altre 9 autonomie scolastiche, che si aggiungono alle 38 perse negli ultimi anni. Accorpamenti, va precisato, che riguardano solo i dirigenti.

L’esecutivo nazionale inoltre aveva più volte ribadito che il dimensionamento era necessario per non perdere proprio le risorse del Pnrr e che il piano era in sostanza “ereditato”, concordato dal precedente Governo con la Commissione Ue.

Tutte «decisioni assunte dallo Stato», continua Todde, «lo stesso Stato che ora pretende di punire la Sardegna usando i fondi Pnrr come strumento di pressione istituzionale». Questo, conclude Todde chiedendo il «ritiro immediato» del decreto e il pieno accesso dell’Isola alle risorse, «significa meno personale, meno servizi nelle scuole, meno supporto agli studenti e meno qualità dell’offerta formativa». In sostanza, «un attacco al diritto allo studio».

