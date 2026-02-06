Al via stasera, con l’anticipo del torneo di Divisione Regionale 2, il lungo fine settimana sui campi di basket sardi.

Serie B Femminile. Tutti in campo nella giornata di domenica. La Mercede Alghero, in casa di vittoria contro Su Planu, potrebbe riconquistare la vetta solitaria, approfittando del turno di riposo che dovrà osservare l’Astro Cagliari. Il programma della settima di ritorno: Mercede Alghero-Su Planu, domenica ore 18.30; Fenix Sassari-Antonianum, domenica ore 17; Il Gabbiano-San Salvatore Selargius, domenica ore 20.30; Elmas-Pall. Nuoro, domenica ore 18.30. Riposa Astro Cagliari.

Divisione Regionale 1. La capolista CUS Cagliari sarà impegnata in trasferta, nel “derby universitario” contro il CUS Sassari. Il CMB Porto Torres, invece, attende la visita del Genneruxi, quarta forza del torneo. La quinta giornata di ritorno: Sinnai-SAP Alghero, domani ore 18; Elmas-Ferrini, domani ore 20; San Sperate-Assemini, domani ore 19.30; Mogoro-Atletico Cagliari, domani ore 18.30; CUS Sassari-CUS Cagliari, domani ore 18; Santa Croce Olbia-Astro, domenica ore 18.30; CMB Porto Torres-Genneruxi, domenica ore 17.30.

Divisione Regionale 2. Nel girone Sud, dopo l’anticipo tra Carbonia e CUS Cagliari (51-69 in favore dei cagliaritani), stasera in campo Settimo e Il Gabbiano. Al Nord è tempo di recuperi, che andranno a chiudere la prima fase nei due gironi. Sud. Seconda di ritorno: Carbonia-CUS Cagliari 51-69; Settimo-Il Gabbiano, stasera ore 20.45; Azzurra Oristano-Genneruxi, domenica ore 19; Cagliari Basket-Carloforte, domenica ore 19; Serramanna-Marrubiu, domenica ore 19; La Casa del Sorriso-Condor Monserrato, domenica ore 20.15; Iglesias-Beta (11/05); Primavera-Antonianum (rinv.). Nord. Recuperi. Girone A: Arzachena-Mercede Alghero, domenica ore 19 (settima di ritorno). Girone B: Ichnos Nuoro-Pallacanestro Nuoro, mercoledì, ore 20.30 (quinta di ritorno); Pallacanestro Nuoro-Dinamo 2000, domani ore 16.30 (sesta di ritorno); CMB Porto Torres-Ichnos Nuoro, domenica ore 19.30 (settima di ritorno).

© Riproduzione riservata