Samugheo-Uta apre la ventitreesima giornata del girone A di Promozione. L’anticipo è in programma domani alle ore 16 e mette di fronte due formazioni separate da un solo punto in classifica, entrambe alla ricerca di risultati importanti per tenere a distanza la zona playout.

Il quadro si completerà domenica, con tutte le altre gare in calendario alle ore 15. Sfida a distanza tra le due capolista: il Terralba farà visita all’Atletico Cagliari, formazione solida e in grande crescita, mentre il Guspini sarà impegnato in una trasferta tutt’altro che semplice sul campo del Tonara, attualmente quintultimo.

La Villacidrese, terza forza del campionato e distante una sola lunghezza dal tandem di testa, ospita l’Ovodda, che arriva sull’onda dell’entusiasmo dopo il successo ottenuto contro l’Arborea. Il Castiadas sarà invece di scena a Baunei contro la Baunese.

Spicca anche il delicatissimo derby tra Pirri e Cus Cagliari. Completano il programma Arborea-Jerzu, Selargius-Freccia Parte Montis e Vecchio Borgo Sant’Elia-Tharros, che si giocherà sul campo Bellavista di Sinnai.

