Domenica, con fischio d’inizio alle ore 14.30, va in scena la ventitreesima giornata del campionato di Serie D (girone G), con le formazioni sarde chiamate al riscatto dopo un turno precedente particolarmente negativo.

Riflettori puntati allo stadio “Is Arranas” di Tertenia per il derby tra Costa Orientale Sarda e Monastir. I padroni di casa cercano un immediato riscatto dopo le ultime due sconfitte, con l’obiettivo di allontanarsi dalla zona playout. Gli ospiti, attualmente la miglior formazione sarda in classifica pur con una gara in meno, vogliono vendicare la sconfitta subita nella gara d’andata.

Altro derby a Sassari, dove il Latte Dolce ospita l’Olbia. I biancocelesti occupano una posizione di classifica relativamente tranquilla, ma dopo due trasferte che hanno fruttato tre punti complessivi sono chiamati a vincere per evitare pericolosi avvicinamenti in una graduatoria cortissima. I bianchi, a secco di successi dal 26 ottobre scorso, sono invece obbligati a fare bottino pieno. Possibile l’esordio dei nuovi rinforzi.

Vuole lasciarsi alle spalle il periodo di crisi anche il Budoni, che al “Pasquale Pinna” riceve l’Anzio. La squadra di Raffaele Cerbone, rinforzatasi come l’Olbia in settimana, ha raccolto appena due punti nelle ultime otto gare e deve invertire la rotta. L’Anzio, con due punti in meno in classifica rispetto ai galluresi, occupa attualmente la sestultima posizione, in piena zona playout.

