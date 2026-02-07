Il Santa Teresa torna in campo domani tra le mura amiche del Buoncammino, contro il Buddusò, per riprendere la corsa verso la salvezza nel campionato di Eccellenza e dimostrare che la sconfitta del Frogheri è stata un episodio.

«La Nuorese è una squadra allenata bene e bene organizzata, ma potevamo portare a casa almeno un punto – spiega l’allenatore Fabio Levacovich a proposito del match con la vice capolista – non è stata la miglior prestazione della mia gestione, ma se ci avessero convalidato il gol del vantaggio, annullato per un fuorigioco inesistente, forse sarebbe andata in un altro modo. Come sbagliamo noi, però, ci sta che sbaglino gli arbitri, per cui guardiamo avanti e proviamo a ripartire da quello che è uno scontro diretto».

In classifica con 24 punti il Buddusò è a portata d’aggancio. Ma la sfida della 5ª giornata di ritorno, alla quale gli ospiti arrivano dopo quattro vittorie, non sarà una passeggiata. «Domani ci aspetta una gara tosta – prosegue Levacovich – contro un avversario che sta attraversando un buon momento, forte a livello di individualità e fisicamente.

Squadre in campo domenica 8 febbraio, allo stadio Buoncammino, alle 14:30. Santa Teresa-Buddusò sarà diretta dall’arbitro Rossella Daidone di Seregno; assistenti Matteo Degortes e Sergio Fara della sezione di Olbia.

