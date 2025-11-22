In campo domani, per la 12sima giornata di andata, le oristanesi impegnate nel torneo di Promozione regionale di calcio.

Nel girone A, il Terralba F. Bellu (capolista assieme a Guspini e Castiadas a quota 25) sarà impegnata in trasferta contro l’Uta. La compagine allenata da Daniele Porcu è reduce dalla positiva prestazione di domenica scorsa contro il Castiadas (spettacolare 2-2) e sarà di scena su un campo ostico, contro una squadra che, però, ha incassato 3 sconfitte nelle ultime 4 partite. La Tharros, invece, giocherà sul campo di una delle altre capolista, il Guspini. Oristanesi che nel turno scorso hanno portato a casa i 3 punti (vittoria contro l’Ovodda dopo un mese e mezzo di digiuno). Guspinesi che, dal canto loro, puntano a riscattare la sconfitta contro la Villacidrese (3-0). Impegno esterno anche per il Samugheo, a Tonara. La formazione guidata da Giorgio Ferraro ha già incrociato quella tonarese in Coppa Italia, siglando un doppio 0-0 (Tonara ha poi passato il turno dopo i calci di rigore). Chi punta a dare continuità ai suoi risultati è l’Arborea, che ospita il Pirri. L’undici allenato da Nicola Battolu punta ad allungare la serie di risultati utili consecutivi (attualmente è imbattuta da 6 partite con 4 vittorie e 2 pareggi) contro una squadra solida (andamento stagionale di 2 vittorie, 8 pareggi e 1 sola sconfitta). Alle 15.30, infine, sarà il momento della Freccia Parte Montis che attende la visita della Baunese. Sarà uno scontro diretto molto importante in chiave playout.

Nel girone B, un Ghilarza rigenerato dalla bella vittoria sul campo del fanalino di coda Tuttavista Galtellì (0-5) cercherà conferme in casa, contro lo Stintino, che la precede in classifica con 2 punti di vantaggio (a quota 12 la compagine ospite, a 10 i ghilarzesi). Il Bosa, invece, sarà impegnato sul campo del Bonorva, terza forza del girone.

