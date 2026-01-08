Si dividono le strade tra il direttore Alessandro Sassu e l'US Tempio impegnato nella lotta per le prime piazze dell'Eccellenza. Sassu e il Tempio si dividono dopo due anni. In un comunicato ufficiale della società gallurese il presidente Sechi scrive che «con Alessandro Sassu abbiamo condiviso la costruzione della squadra del Tempio nelle ultime due stagioni, lavorando in perfetto accordo e con massima stima reciproca. Quest'anno gli impegni di lavoro aziendali, hanno impedito ad Alessandro una presenza continuativa nelle attivita' quotidiane della prima squadra. In questo momento delicato del campionato, nasce però l'esigenza di seguire sul campo e con particolare attenzione le dinamiche giornaliere di queste attività.Ringraziamo Alessandro Sassu per il serio lavoro svolto nella costruzione della squadra, e gli auguriamo i migliori successi nel proseguo dei suoi impegni nel mondo del calcio». Presto dovrebbe arrivare il nuovo direttore sportivo.

