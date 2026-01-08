Con la vittoria del Perdaxius, che sta riscattando un inizio di stagione incerto, appare chiaro che la vetta della classifica del girone B di Prima categoria è dominata pressoché interamente dalle formazioni del Sulcis. Uno scenario che supera le migliori aspettative estive, e a cui si potrebbe addirittura sommare la Verde Isola di Carloforte che dopo una fase iniziale avara di soddisfazioni sta invece racimolando vittorie su vittorie risalendo la china.

Succede quindi che in testa al torneo c'è la non rivelazione (la campagna acquisti estiva parlava chiaro) Atletico di Masainas con 28 punti (il giorno dell'Epifania vittorioso a Villamassargia che invece è inguaiato nelle zone calde della classifica), a seguire al secondo posto a 24 punti ecco sia l'Antiochense di Sant'Antioco (che per un brevissimo tempo due settimane fa è stato anche primo nel momento in cui l'altra sulcitana, il Santadi, ha formalizzato il ritiro dal campionato) che il Perdaxius che il nuovo tecnico Andrea Capiali sta portando a livelli invidiabili. E domenica ci sarà una gara straordinaria: il palinsesto della seconda giornata di ritorno vede proprio il derby Masainas - Perdaxius, forse la prima vera determinante svolta della stagione a seconda del risultato che potrebbe scaturire.

