Tortolì più forte grazie agli ultimi colpi sul mercato firmati dalla società. A disposizione del mister Franco Giordano, sono arrivati l’attaccante argentino Nahuel Menseguez, che ha giocato la prima parte di questa stagione con la maglia della Pro Pellaro, il centrocampista Marco Aiana, protagonista in carriera di diversi campionati giocati in Sardegna e il giovane Vincenzo Scarpato, classe 2007, arrivato dal Villasimius.

L'obiettivo di mister Giordano è quello di portare il Tortolì in una situazione di classifica più tranquilla.

