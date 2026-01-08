Il maltempo rende impraticabile il campo di allenamento del Santa Teresa, costretto a emigrare altrove per continuare la preparazione della gara col Tortolì. La squadra di Fabio Levacovich ha trovato ospitalità a Badesi per le sedute di oggi e domani.

“Ringraziamo il Badesi, che accogliendoci sul suo campo ci permette di lavorare, peraltro, sul sintetico, e prendere così confidenza col manto erboso di Tortolì”, interviene il tecnico dei biancocelesti, reduci da tre vittorie consecutive, l’ultima delle quali in casa contro il Sant’Elena. “I ragazzi sono tornati in campo con nuove consapevolezze e voglia di proseguire nella striscia positiva: anche domenica – aggiunge Levacovich – eravamo in emergenza per le molte assenze, ma hanno esordito due giovani teresini come Alluttu e Sardo, e il 2009 Arbus di La Maddalena, senza contare che Gavagni, anche lui teresino doc, ha pure segnato”.

Sua l’ultima rete nel 3-0 al fanalino di coda del campionato di Eccellenza. Un risultato pesantissimo che ha proiettato il Santa Teresa fuori dalla zona retrocessione con 17 punti per la prima volta dall’inizio della stagione. Rilanciandone le quotazioni in chiave salvezza.

Per lo scontro diretto col Tortolì, secondo di fila, Levacovich conta sulla ritrovata verve dei suoi giocatori. E di recuperare Sanna. “Ha ripreso da poco ad allenarsi col resto del gruppo”, spiega il tecnico sassarese. “In più per la trasferta di domenica avrò a disposizione Svarups, che non ho potuto impiegare nell’ultima partita perché mancava il transfert, e l’altro nuovo acquisto Saiu, entrato nella ripresa contro il Sant’Elena, sta ritrovando la condizione”.

Restano ai box Aylal, Laurent, Generoso, Minnelli e Zupel, che è stato operato ieri (rottura del crociato).

