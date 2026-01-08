Arriva dal Budoni il centravanti che cercava il latte Dolce: Si tratta del bosniaco-croato Stipe Tokić, classe 2002, che nella stagione passata ha realizzato 2 reti coi galluresi ma in questo campionato ha trovato poco spazio.

Nativo di Mostar (Bosnia Erzegovina), ma di nazionalità croata, Tokić cresce nelle giovanili del Brjieg, con cui esordisce in Prima Squadra nel massimo campionato bosniaco nel match contro il Tuzla City. Nel 2021 passa all’HNK Capljina, per poi vestire rispettivamente le maglie di Zmaj Makarska, NK Dugopolje e, nel gennaio 2025 del Budoni. In questa stagione, sempre con il Budoni, ha giocato anche 10’ nel match di Coppa Italia contro il Latte Dolce. Ora l’arrivo alla corte di mister Fini con l’obiettivo di aiutare il sodalizio sassarese alla conquista della salvezza.

Queste le sue prime parole: “Ho già avuto modo di sfidare il Sassari Calcio Latte Dolce e mi ha impressionato l’organizzazione della società e l’atmosfera che si respira in questa squadra. In questi mesi cercherò dimostrare il mio valore e cercherò di aiutare la squadra a raggiungere addirittura risultati importanti. Il campionato di Serie D è un campionato difficile e competitivo e molte partite vengono decise da piccoli dettagli”.

