La Coppa Italia di Serie C va al Fanni Futsal Sassari, e il merito principale va ai ragazzi di Rino Monti: «Non è facile venire da Sassari due volte e vincere due partite ai rigori. Hanno dimostrato grande carattere e concentrazione», racconta il tecnico.

Il cammino verso il trofeo non è stato semplice: «Abbiamo affrontato una squadra imbattuta in campionato e molto forte, probabilmente la favorita per vincere il torneo. Sapevamo che sarebbe stata dura, ma la preparazione, la concentrazione e anche un pizzico di fortuna ci hanno permesso di avere la meglio». Monti tiene a sottolineare anche i meriti degli avversari: «Complimenti al Villacidro, hanno dimostrato di essere una squadra di alto livello».

Adesso lo sguardo è già rivolto al campionato: «Bisogna recuperare energie psicofisiche e soprattutto lavorare sulla concentrazione. Sabato ci aspetta una trasferta a Villasor».

La vittoria, però, apre anche prospettive più ambiziose: «Sono rimasto a Sassari per la crescita generale, soprattutto del settore giovanile. La società è ambiziosa e punta, se possibile, al livello nazionale. Ci stiamo lavorando, ma è ancora presto: siamo solo a gennaio».

Un successo che conferma la solidità e la determinazione del Fanni Futsal Sassari, capace di mantenere freddezza e lucidità anche ai rigori, conquistando un trofeo meritato.

