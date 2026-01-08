La Fitp Sardegna organizza a Sassari un corso per arbitro di sedia rivolto a ragazze e ragazzi di età compresa tra 16 e 30 anni. Le iscrizioni scadono sabato 31 gennaio e sarà gratuito. Il progetto punta a formare tanti nuovi arbitri, parte dalla provincia di Sassari e dal Nord Sardegna ed è aperto anche alle provincie di Oristano e Nuoro, seguendo quello realizzato nel Sud Sardegna a fine 2025.

Prosegue così il nuovo progetto del settore Ufficiali di gara della Sardegna, offrendo una possibilità, gratuita, di coltivare un hobby, ma che può perfino diventare una carriera e dunque un lavoro, come successo a tanti arbitri italiani e sardi. Che dall'Isola sono arrivati ad arbitrare “sul seggiolone” di grandi tornei Atp e Wta, cominciando dalla gavetta, s'intende (Campionati a squadre, serie C, tornei giovanili, tornei di Terza e Quarta e categoria).

Il Settore Ufficiali di Gara del Comitato regionale della Federazione Italiana Tennis e Padel è alla ricerca di nuovi arbitri da inserire subito nel team degli arbitri di sedia di tennis, padel, beach tennis e pickleball. La qualifica alla fine del percorso è nazionale ed è valida per tutte le discipline di racchetta della Fitp.

Il corso inizierà mercoledì 4 febbraio e le lezioni teoriche saranno due a settimana, online su Zoom, per una durata di circa due ore. Le lezioni in presenza, sul campo, verranno decise di volta in volta durante il corso, che si concluderà entro il 22 marzo con l'esame finale in presenza.

Per iscriversi, si deve andare su https://www.udgfit.it/, selezionare “Corsi” in alto a destra quindi cliccare su “Ufficiale di Gara Quadri Regionali–Arbitro”.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, si può scrivere all’indirizzo mail sardegna.ufficialidigara@gmail.com.

