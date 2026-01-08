Si è ufficialmente chiusa dopo due anni l’esperienza in Sardegna di Santiago Zurbriggen. Il difensore centrale argentino, ex Costa Orientale Sarda (Serie D, girone G), ha deciso di lasciare il calcio giocato per intraprendere una nuova carriera dirigenziale: sarà infatti il nuovo direttore sportivo dell’Union de Santa Fé, club di primo piano del panorama argentino.

Una scelta di prospettiva che testimonia la volontà di Zurbriggen di restare nel mondo del calcio con un ruolo strategico, salutato con stima dall’ambiente isolano.

