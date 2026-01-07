Monastir sempre più sorprendente nel girone G della Serie D. La squadra di Marcello Angheleddu si sta ripetendo dopo lo straordinario salto in serie D nell'ultima stagione con lo stesso tecnico in panchina.

Contro il Budoni il pronostico era assolutamente sfavorevole alla squadra campidanese che ha affrontato questa sfida con grande attenzione e determinazione contro un avversario che presentava giocatori del calibro dei due Gomez, Tirelli, Madero, Ladu, Santoro e Nunez. Il Budoni ha attaccato di più, ma non ha saputo segnare. Il Monastir lo ha punito con un eurogol di quel talento chiamato Leone che cresce a vista d'occhio.

Angheleddu anche in questa stagione, sta valorizzando tanti giovani. Ieri col Budoni ha mandato in campo anche il portierino Cocco, classe 2008, lo scorso anno agli Allievi. Angheleddu non ha avuto paura ed è stato ripagato con le buone parate del ragazzo. «Il nostro obiettivo-ha detto il mister -è la salvezza. Stiamo facendo bene, occupiamo un 'ottima posizione, ma la salvezza va ancora conquistata. Il girone di ritorno è capace di fare sorprese. L'ho detto ai ragazzi. Ci sartà ancora da combattere».

© Riproduzione riservata