La capolista a sorpresa Dinamo Lab riceve i pluricampioni d'Italia della Briantea Cantù. Sabato alle 15.30 il Palasport di Sorso ospita il big match della serie A1 di basket in carrozzina.

La squadra sassarese è imbattuta dopo sette giornate. Cantù ha perso la prima partita facendosi superare dall'Amicacci Giulianova che l'ha raggiunta al secondo posto, a due lunghezze di distacco della formazione allenata da Foden.

Il nazionale Driss Saaid commenta: “Vogliamo capire a che punto siamo della stagione, ma non puntiamo solo a una buona prestazione, puntiamo a vincere, perché significa anche essere primi in vista della Coppa Italia”..

Con l'arrivo del brasiliano Marquinhos, la Dinamo Lab ha confermato le sue ambizioni: «Sono venuto qui a Sassari perché credo possiamo vincere e lo dico da ex che sa quale è la loro mentalità. E’ importante costruire la cultura della vittoria e noi stiamo lavorando bene in questo senso e nella prima parte nonostante fossimo tanti nuovi abbiamo creato velocemente il gruppo. Messaggio ai tifosi: venite a supportarci».

