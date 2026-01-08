mercato
08 gennaio 2026 alle 16:29
Eccellenza, al Santa Teresa il bomber lettone Kaspars SvārupsIl centrocampista porta in dote l’esperienza internazionale maturata con club come FK Ventspils, OFK Bačka e Sambenedettese
Colpo sul mercato del Santa Teresa, che rinforza l’attacco con l’arrivo di Kaspars Svārups, centravanti lettone classe 1994.
Forte dei suoi 192 centimetri, Svārups porta in dote esperienza internazionale maturata con club come FK Ventspils, OFK Bačka e Sambenedettese.
