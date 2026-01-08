Colpo sul mercato del  Santa Teresa, che rinforza l’attacco con l’arrivo di Kaspars Svārups, centravanti lettone classe 1994.

Forte dei suoi 192 centimetri, Svārups porta in dote esperienza internazionale maturata con club come FK Ventspils, OFK Bačka e Sambenedettese.

