Calcio regionale
08 luglio 2026 alle 16:36
Promozione, il Luogosanto conferma il capitano Antonio SecchiLa presenza del capitano rappresenta un segnale importante per il presente e per il futuro della società
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La Polisportiva Luogosanto annuncia la conferma di di Antonio Secchi per la prossima stagione di Promozione.
Capitano, punto di riferimento dentro e fuori dal campo, Secchi continuerà quindi a guidare la squadra con la passione, il carattere e l'attaccamento alla maglia che lo hanno sempre contraddistinto.
La sua conferma rappresenta un segnale importante per il presente e per il futuro della società.
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