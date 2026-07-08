La Polisportiva Luogosanto annuncia la conferma di di Antonio Secchi per la prossima stagione di Promozione.

Capitano, punto di riferimento dentro e fuori dal campo, Secchi continuerà quindi a guidare la squadra con la passione, il carattere e l'attaccamento alla maglia che lo hanno sempre contraddistinto.

La sua conferma rappresenta un segnale importante per il presente e per il futuro della società.

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