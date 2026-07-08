Aveva fretta di nascere Larissa. Tanta fretta da non aspettare che l’elicottero di Areus prendesse il volo. Così stamattina a Trinità d’Agultu si è registrato un lieto evento quanto meno insolito.

L’equipe era arrivata a bordo dell’elicottero, insieme all’ambulanza di stanza a Costa Paradiso, dopo che al 118 era giunta una richiesta di soccorso dal Centro di accoglienza di Trinità d’Agultu per una donna che aveva rotto le acque.

Era stato quindi disposto il trasferimento alla clinica ostetrica dell’Aou di Sassari ma la piccola aveva fretta di venire al mondo ed è nata a bordo dell’elicottero prima del decollo. Mamma e bimba, che stanno bene e si trovano ora in clinica, sono state assistite durante il volo dallo staff dell’elisoccorso.

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