Pubblico numeroso a Castelsardo e incontri combattuti alla 20^ edizione del Fight Club Championship, andata in scena sotto l'egida di Federkombat. La serata ha confermato il valore di una manifestazione ormai consolidata nel panorama delle MMA, le Arti Marziali Miste. L'evento, organizzato con la collaborazione della Pro Loco e il patrocinio del Comune di Castelsardo, ha proposto uno spettacolo di alto livello tecnico.

Tra i protagonisti del Tarantini Fight Club spicca Matteo Dore, che nel co-main event ha superato Flavio Azzaro per TKO al secondo round. Un successo costruito con una strategia efficace che lo proietta tra i candidati per una futura title shot del Cage Warriors Academy.

Vittoria prima del limite anche per Francesco Torre, che ha chiuso il proprio incontro già nel primo round con una sottomissione al collo. Successo ai punti, invece, per Samuele Tavera, al termine di tre riprese molto equilibrate.

Buon debutto per Giulia Saccu, protagonista di un incontro di esibizione concluso in parità dopo una prestazione convincente. Prova di carattere anche per Ilenia Murgia che grazie alla sua prestazione di livello è stata capace di imporsi con verdetto unanime.

Non sono bastate le buone prestazioni di Davide Lai e Alessandro Merella, superati da avversari più esperti. Resta invece il rammarico per Mirko Sassu, che al debutto negli Assoluti aveva iniziato bene il confronto prima di essere costretto alla resa con una Von Flue Choke.

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