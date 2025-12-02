Sono ora in due al comando della classifica dei marcatori del campionato di Eccellenza. L’attaccante dell’Ilvamaddalena, Caio De Cenco, grazie alla rete del pareggio contro il Santa Teresa, aggancia a quota sette Ousmane Balde del Buddusò.

Balza a quota sei il bomber dell’Iglesias Jeol Salvi Costa grazie alla decisiva doppietta nel derby contro il Carbonia. Ha così raggiunto il compagno di squadra Nicolas Martin Capellino, Vittorio Attili dell’Ilvamaddalena e Nicola Mereu del Lanusei.

Sale a cinque marcature Tomas Ezequiel Pavone del Carbonia, che aggancia il compagno Andrea Porcheddu e Bruno Lemiechevsky Melessi del Tempio.

CLASSIFICA

7 RETI: Ousmane Balde (3 rig.) (Buddusò); Caio De Cenco (Ilvamaddalena).

6 RETI: Nicolas Martin Capellino e Joel Salvi Costa (1 rig.) (Iglesias); Vittorio Attili (Ilvamaddalena); Nicola Mereu (Lanusei).

5 RETI: Tomas Ezequiel Pavone e Andrea Porcheddu (2 rig.) (Carbonia); Bruno Lemiechevsky Melessi (2 rig.) (Tempio).

4 RETI: Alfredo Francisco Martins (1 rig.) (Lanusei); Marco Caggiu (Nuorese); Diego Humberto Di Pietro e Blas Dante Tapparello (1 rig.) (Ossese); Samuele Spano (Tempio); Daniele Cannas (Villasimius).

3 RETI: Nicolas Ricci (Atletico Uri); Ablaye Faye (Buddusò); Leonardo Boi (Carbonia); Igor Caetano Trindade (Lanusei); Massimiliano Manca (1 rig.) (Nuorese); Alessio D'Agostino (1 rig.) (Sant'Elena); Nicholas Navarrete (1 rig.) (Taloro Gavoi); Lorenzo Cocco (1 rig.) (Tortolì); Alessio Saba (Villasimius).

2 RETI: Lorenzo Basciu e Nicolas Canavessio (Atletico Uri); Alessandro Mauro, Niccolò Moreo, Gonzalo Conejo Perez e Clayton Valentini (Calangianus); Valentin Adrian Alvarez, Alvaro Lima e Kaio Piassi (Ilvamaddalena); Fabricio Lusa e Gabriel Silva (Lanusei); Filippo Carraro e Fabio Cocco (1 rig.) (Nuorese); Filippo Mascia (Ossese); Adan Claude Djedje Danon e Lucas Siamparelli (Santa Teresa); Mattia Pitzalis (Sant'Elena); Mattia Caddeo e Mauro Castro (Taloro Gavoi); Stefan Dimitrijevic (Tempio); Roberto Piroddi (1 rig.) e Andrei Florin Rarinca (Tortolì); Abre Yannick Beugrè e Aquiles Sina Filho (Villasimius).

