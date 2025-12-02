Eccellenza, De Cenco aggancia Balde in vetta alla classifica marcatoriL’attaccante dell’Ilvamaddalena grazie alla rete del pareggio contro il Santa Teresa, aggancia a quota sette il collega del Buddusò
Sono ora in due al comando della classifica dei marcatori del campionato di Eccellenza. L’attaccante dell’Ilvamaddalena, Caio De Cenco, grazie alla rete del pareggio contro il Santa Teresa, aggancia a quota sette Ousmane Balde del Buddusò.
Balza a quota sei il bomber dell’Iglesias Jeol Salvi Costa grazie alla decisiva doppietta nel derby contro il Carbonia. Ha così raggiunto il compagno di squadra Nicolas Martin Capellino, Vittorio Attili dell’Ilvamaddalena e Nicola Mereu del Lanusei.
Sale a cinque marcature Tomas Ezequiel Pavone del Carbonia, che aggancia il compagno Andrea Porcheddu e Bruno Lemiechevsky Melessi del Tempio.
CLASSIFICA
7 RETI: Ousmane Balde (3 rig.) (Buddusò); Caio De Cenco (Ilvamaddalena).
6 RETI: Nicolas Martin Capellino e Joel Salvi Costa (1 rig.) (Iglesias); Vittorio Attili (Ilvamaddalena); Nicola Mereu (Lanusei).
5 RETI: Tomas Ezequiel Pavone e Andrea Porcheddu (2 rig.) (Carbonia); Bruno Lemiechevsky Melessi (2 rig.) (Tempio).
4 RETI: Alfredo Francisco Martins (1 rig.) (Lanusei); Marco Caggiu (Nuorese); Diego Humberto Di Pietro e Blas Dante Tapparello (1 rig.) (Ossese); Samuele Spano (Tempio); Daniele Cannas (Villasimius).
3 RETI: Nicolas Ricci (Atletico Uri); Ablaye Faye (Buddusò); Leonardo Boi (Carbonia); Igor Caetano Trindade (Lanusei); Massimiliano Manca (1 rig.) (Nuorese); Alessio D'Agostino (1 rig.) (Sant'Elena); Nicholas Navarrete (1 rig.) (Taloro Gavoi); Lorenzo Cocco (1 rig.) (Tortolì); Alessio Saba (Villasimius).
2 RETI: Lorenzo Basciu e Nicolas Canavessio (Atletico Uri); Alessandro Mauro, Niccolò Moreo, Gonzalo Conejo Perez e Clayton Valentini (Calangianus); Valentin Adrian Alvarez, Alvaro Lima e Kaio Piassi (Ilvamaddalena); Fabricio Lusa e Gabriel Silva (Lanusei); Filippo Carraro e Fabio Cocco (1 rig.) (Nuorese); Filippo Mascia (Ossese); Adan Claude Djedje Danon e Lucas Siamparelli (Santa Teresa); Mattia Pitzalis (Sant'Elena); Mattia Caddeo e Mauro Castro (Taloro Gavoi); Stefan Dimitrijevic (Tempio); Roberto Piroddi (1 rig.) e Andrei Florin Rarinca (Tortolì); Abre Yannick Beugrè e Aquiles Sina Filho (Villasimius).