Con la tripletta di sabato scorso contro l’Uta, nella tredicesima giornata del campionato di Promozione, girone A, il bomber della Tharros, Marco Gianoli balza in testa alla classifica dei capocannonieri con nove marcature, vetta che condivide con l’ex Tharros Andrea Sanna, oggi al Terralba, rimasto a secco nella prima sconfitta stagionale degli oristanesi contro il Cus Cagliari.

In seconda posizione l’attaccante del Vecchio Borgo Sant’Elia, Samuele Matropietro, che ha timbrato il cartellino nella cinquina rifilata dai cagliaritani al Tonara. A quota sette seguono Angelo Marci (Guspini), Gianluca Reginato (Selargius) e Luca Muscas (Villacidrese).

Nel girone B resta saldo al comando Diego Barboza (Alghero), autore domenica del suo 14º gol stagionale contro l’Usinese. A dodici reti inseguono sempre Domenico Saba (Bonorva) e Juan Vera Rubio (Macomerese).

Sale invece a quota dieci il bomber dell’Atletico Bono, Gavino Molozzu, autore di una doppietta, che aggancia così Santiago Mateucci (Coghinas).

GIRONE A

9 RETI: Andrea Sanna (Terralba Bellu); Marco Gianoli (Tharros).

8 RETI: Samuele Mastropietro (2 rig.) (V. Borgo S. Elia).

7 RETI: Angelo Marci (2 rig.) (Guspini); Gianluca Reginato (Selargius); Luca Muscas (Villacidrese).

5 RETI: Marco Atzeni (1 rig.) e Lucas Szafran (1 rig.) (Arborea); Lorenzo Camba (1 rig.) (Cus Cagliari); Ezequiel Cordoba (Guspini); Alberto Usai (1 rig.) (Selargius); Nicola Ataldi (V. Borgo S. Elia); Roberto Cappai (Villacidrese).

4 RETI: Marco Sanna (Calcio Pirri); Riccardo Pulcrano (Castiadas); Gianluca Riep (Guspini); Mattia Sardu (1 rig.) (Samugheo); Marco Lonis (Tharros); Gino Noli (Tonara); Fabrizio Casu e Raffaele Picciau (2 rig.) (Uta 22); Stefano Murgia (1 rig.) (V. Borgo S. Elia); Nicolò Agostinelli (Villacidrese).

3 RETI: Daniele Orro (Arborea); Mattia Pinna (1 rig.) (Atl. Cagliari); Santiago Pendin (Baunese); Omar Loi (1 rig.) e Federico Porru (Calcio Pirri); Marco Boi (1 rig.) e Mattia Serra (Cannonau Jerzu); Tagudin Amed Bapignini, Julian Marcos Miranda, Nicolas Ridolfi e Jeronimo Ridolfi (2 rig.) (Castiadas); Alessandro Siddu (Cus Cagliari); Pierfrancesco Medde (Ovodda); Lorenzo Frau e Mirco Loreto (Samugheo); Gabriele Pisano (Selargius); Claudio Corda (Terralba Bellu); Filippo Orrù (Tharros); Agustin Acosta (3 rig.) (Tonara); Michel Milia (Uta 22); Federico Bellu (Villacidrese).

GIRONE B

14 RETI: Diego Barboza (2 rig.) (Alghero).

12 RETI: Domenico Saba (4 rig.) (Bonorva); Juan Vera Rubio (1 rig.) (Macomerese).

10 RETI: Gavino Molozzu (2 rig.) (Atl. Bono); Santiago Mateucci (1 rig.) (Coghinas).

9 RETI: Edoardo Donati (Arzachena).

7 RETI: Alessio Virdis (Alghero); Marcelo Gavim Bruno (Macomerese); Victory Igene (Usinese).

6 RETI: Claudio Fadda (1 rig.) e Sidi Cissè Kaba (Bosa); Nicolò Trenta (Campanedda); Mattia Asara (3 rig.) (Castelsardo); Predrag Radovanovic (1 rig.) (Coghinas); Antonio Mossa (Luogosanto); Gonzalo Ferro (1 rig.) (Ozierese).

5 RETI: Joel Baraye e Luca Scognamillo (1 rig.) (Alghero); Agustin Meli (Coghinas); Nicola Sanna (Usinese).

4 RETI: Marco Carboni (Alghero); Luigi Solinas (Atl. Bono); Massimo Cosseddu (Luogosanto); Antonio Fantasia (2 rig.) (Ozierese); Gabriele Bazzoni (San Giorgio P.); Oscar Kevin Foddai (Thiesi); Salvatore Mudadu (Usinese).

