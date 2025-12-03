Saranno due le oristanesi, Tharros e Samugheo, in campo nei recuperi della dodicesima giornata di andata del torneo di Promozione regionale di calcio.

Sarà la Tharros a scendere per prima in campo, a Furtei, contro il Guspini, seconda forza del girone. L’undici allenato da tandem Frongia-Pinna punta a fare risultato, dopo la bella vittoria casalinga contro l’Uta (7-3 con poker di Gianoli, doppietta di Filippo Orrù e gol di Lonis), con l’obiettivo di risalire la classifica fino alla zona playoff. I guspinesi, invece, dal canto loro, sono a caccia dei 3 punti che permetterebbe loro di agganciare il Castiadas in testa alla classifica, a quota 31. Il fischio d’inizio è previsto alle 15.

Un’ora più tardi, alle 16, sarà la volta del Samugheo, impegnato a Tonara. La formazione allenata da Giorgio Ferraro è reduce dalla vittoria nel derby contro l’Arborea (3-0 con reti di Frongia, Frau e Sardu) e ha la possibilità, qualora conquistasse i 3 punti, di scavalcare in classifica ben 3 formazioni (il Vecchio Borgo Sant’Elia attualmente a pari punti, il Selargius e l’Arborea) e inserirsi nella zona playoff. Davanti avrà il Tonara, penultimo con 7 punti, che mira al successo per rilanciarsi in classifica nella lotta per la salvezza.

