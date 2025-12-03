Sarà una lunga settimana per il tennistavolo. Si gioca tutti i giorni per la serie A1 maschile e femminile, a partire da stasera sino a lunedì con la sedicesima edizione del Trofeo Città di Norbello. In mezzo due derby e due attese sfide di vertice di entrambi i campionati, TT Sassari-Bagnolese tra gli uomini e Norbello-Castelgoffredo tra le donne.

Serie A1 maschile

Le partite cominciano oggi a Muravera, nella Palestra Cuccu alle 18 sfida tra Muravera e Servigliano, per la sesta di andata. Per la squadra del Sarrabus un successo significa mettersi alle spalle chi lotta per salvarsi e consolidare il quarto posto, ovvero la ziona playoff. Nel Muravera ci sarà Francesco Trevisan, nato a Gorizia, classe 2010 nell’isola da questa stagione, innsieme ai due fratelli minori. Ai recenti mondiali Under 15 in Romania, Trevisan ha vestito la maglia azzurra conquistando la medaglia d’argento nel torneo a squadre con Faso e Campagna. Resta scolpita la vittoria in semifinale contro la Cina per 3-2, dove Trevisan ha battuto Hu Haiyang, che pochi giorni dopo vincerà il mondiale del singolare. In finale l’Italia è stata sconfitta 3-2 da Taipei. Trevisan è inoltre campione europeo Under 15 nel doppio e a squadre.

Domani alle 17 si gioca Santa Tecla Nulvi-Servigliano, anticipo della settima giornata. Per la squadra di Ara è necessaria la vittoria, la prima, per lasciare l’ultimo posto. Venerdì un derby inedito al Palatennistavolo (ore 18) tra Marcozzi e Santa Tecla Nulvi. Sabato alle 16 calano gli assi nella Palestra di Corso Cossiga dove si gioca la partita più attesa, TT Sassari-Bagnolese ovvero le due formazioni che guidano la classifica con l’en plein di vittorie. Domenica la Marcozzi gioca a Servigliano, per il recupero della quarta giornata.

Serie A1 femminile

Oggi il Muravera raddoppia, in contemporanea con la squadra maschile c’è il derby con il Quattro Mori. Le ragazze di Oyebode sono ultime, le cagliaritane occupano la quarta posizione. Sfida in chiave play off domani tra TT Sassari e Sud Tirol, le sassaresi potrebbero momentaneamente riprendere la vetta della classifica. Sino a domenica quando nel Guilcer si sfidano le prime due della classe, Norbello e Castelgoffredo, con le lombarde prime a +2 da Norbello e Sassari. Sarà un antipasto di qualità, perchè lunedì si riaprono le porte della Palestra di Via Azuni per il sedicesimo Trofeo Città di Norbello, campioni uscenti Carlo Rossi e Gaia Monfardini.

© Riproduzione riservata