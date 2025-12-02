Gallura protagonista in Prima Categoria: brindano Oschirese e LaurasNella “ideale” tavolata dei festeggiamenti finali non saranno certo mancate le succulente panadas
Dopo una vittoria si festeggia e, perché no, si “banchetta”. Non hanno rinunciato a questo rituale l’Oschirese e il Lauras che, con i loro successi – “chi a casa, chi fuori” – hanno tenuto alto il vessillo della Gallura. Parliamo del campionato di Prima Categoria, gironi C e D.
L’undici di Sannio, per restare al primo successo citato, ha primeggiato in Barbagia, precisamente a Dorgali: con questi tre punti si porta a un ottimo secondo posto (21), in compagnia del Supramonte, a sole due lunghezze dalle capolista Fonni e Macomer (23).
Il Lauras, nel girone D, ha voluto zittire sul nascere i detrattori: al “Limbara” ha sconfitto con un rotondo 3-0 il Malaspina.
Nella “ideale” tavolata dei festeggiamenti finali non saranno certo mancate le succulente panadas oschiresi, innaffiate da un ottimo Nebiolo lurese. A ispissu!
Concludiamo con chi, al contrario, è rimasto “a digiuno”: il Badesi 09 ha lasciato l’intera posta agli ospiti della San Paolo Sassari e resta così fermo a quota 13. Il redivivo Sennori ha invece superato tra le mura amiche il Valledoria, che scivola al quarto posto con 16 punti.