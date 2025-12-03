L’Atletico di Masainas perde per un breve periodo il fortissimo brasiliano Michels ma si rafforza in altro modo: nel Sulcis sono arrivati l’argentino Bustamante cui si aggiunge un lieto ritorno, Achenza. Il club primo in classifica nel girone B della Prima categoria, reduce sabato nell’anticipo dal 2-2 esterno nel derby contro l’Antiochense, nel fine settimana cercherà di radicare la posizione al vertice della classifica affrontando il fanalino di coda Santadi.

Nel calcio mai dire mai, ma il risultato sembra scontato. Tuttavia la formazione egregiamente guidata da Fabio Tinti è dovuta tornare sul mercato: ha dovuto svincolare per un breve periodo il brasiliano Michels (possibile però che ritorni al più presto) ma è corsa ai ripari ed ecco vestire la maglia dell’Atletico Bustamante cui sommare (in realtà si tratta di un ritorno) il prezioso Achenza.

