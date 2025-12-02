La Virtus Cagliari firma un colpo pesante nel turno infrasettimanale di Serie A2, piegando al PalaRestivo la Galli San Giovanni Valdarno, una delle capoliste del Girone A (60-57).

L’avvio è stato un botta e risposta continuo, rotto dal primo allungo delle padrone di casa: un 7-0 che ha regalato loro il massimo vantaggio iniziale. Le toscane hanno rimesso subito la testa nella sfida grazie alla tripla di Merisio, chiudendo la prima frazione a -4. Nel secondo periodo la Virtus ha provato a riprendere margine con Tykha, ma Valdarno ha mantenuto il contatto senza lasciar scappare la partita.

La spaccatura vera è arrivata dopo l’intervallo. Con una difesa a zona particolarmente efficace, la squadra di casa ha moltiplicato recuperi e transizioni, costruendo il break che l’ha proiettata per la prima volta in doppia cifra di vantaggio.

San Giovanni Valdarno non si è arresa nel finale e ha rosicchiato punto il vantaggio delle cagliaritane. Il sorpasso non è mai arrivato, ma la parità sì: Bernardi ha firmato il 57-57 che ha riaperto tutto a due minuti dalla fine. L’equilibrio, però, l’ha spezzato Naczk con una penetrazione decisa a 18 secondi dalla sirena. La difesa successiva e il recupero sulla rimessa ospite hanno blindato un successo di grande peso.

Virtus Cagliari-S. Giovanni Valdarno 60-57

Sardegna Marmi Cagliari: Naczk 17, Zieniewska 6, El Habbab 8, Corda 12, Mattera 9, Deidda ne, Ferrarese ne, Gallus, Pasolini ne, Tykha 8, Pellegrini Bettoli, Anedda ne. Allenatore Staico

Pol. Galli S. Giovanni Valdarno: Silvino Oliveira 5, Celani 16, Bernardi 14, Favre 6, De Cassan 5, Lazzaro 3, Merisio 3, Diakhoumpa ne, Mosetti 5, Takougang. Alenatore Garcia

Parziali: 20-16; 34-31; 55-45

