Masainas. Dopo tanto penare e una sfilza di rinvii, ecco il meteo giusto che non sembra minacciare: si giocherà questo mercoledì 25 febbraio la gara Atletico Masainas - Verde Isola, annullata ben tre volte per i continui allerta meteorologici che hanno dovuto cancellare quello che, a questo punto, si presenta come il big match del girone B della Prima categoria regionale. Si giocherà alle 15 nel campo comunale di Masainas.

La gara era stata una prima volta annullata un mese e mezzo fa per il ciclone Harry, poi era stata programmata per i primi di febbraio ma ancora una volta stoppata ancora prima di iniziare, quindi stop pure il 18 febbraio.

Ora è la volta buona: si contenderanno i tre punti la capolista Atletico di Masainas che ieri si è sbarazzato facilmente 4-0 del Segariu e una rinata Verde Isola (vittoriosa pure ieri) che dopo un inizio di stagione molto stentato ha invece infilato una raffica impressionante di vittorie tali da portarla stabilmente fra le prime posizioni di classifica. A questo punto questa gara di recupero assume un'imprtanza che forse quasi due mesei fa non rivestiva.

