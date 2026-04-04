Promozione girone B: Alghero da record, colpo esterno per l’Atletico BonoI risultati della 31esima giornata di campionato
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Dopo gli anticipi di giovedì (Macomerese-Arzachena 1-4 e Tuttavista-Bonorva 0-5), si è completata oggi la 31ª giornata del girone B di Promozione.
Continua la stagione da record dell’Alghero, che contro il Castelsardo conquista la 28ª vittoria su 31 partite, imponendosi 3-1 e consolidando il primato in classifica con una marcia impressionante.
Colpo esterno dell’Atletico Bono, che s’impone 1-0 sul campo dell’Ozierese, terza forza del torneo, mantenendo viva la speranza di agganciare i playout. Vittorie importanti anche per Coghinas (0-5 a Bosa) e Luogosanto (2-1 a Stintino), che restano appaiate in quarta posizione, staccando l’Usinese, ora sesta dopo la sconfitta 1-0 sul campo del Li Punti.
Tre punti d’oro per il San Giorgio Perfugas, che piega 2-1 il Ghilarza, avvicinandolo ulteriormente alla zona playout. Chiude la giornata Thiesi-Campanedda, con i padroni di casa sconfitti 2-3.