San Giovanni Suergiu. Quello di oggi e di domenica non sarà solo un momento di sport, ma anche di ricordo e condivisione dedicato a Marco Sairu: nasce infatti il primo memorial dedicato a un uomo di calcio, scomparso nel 2021, considerato soprattutto amico di tutti.

Ha lasciato il segno in tutto il Sulcis, collaborando con diverse realtà: ha allenato a Sant’Antioco, è stato dirigente del Carloforte e ha contribuito alla rifondazione dell’associazione calcistica San Giovanni Suergiu 1995 tra gli anni ’90 e 2000.

Tra le tante esperienze, anche quella di selezionatore delle rappresentative provinciali FIGC. Per ricordarlo nel modo più vero tramite il calcio, con i ragazzi, decolla oggi un torneo riservato alla categoria Allievi, ossia i nati nel 2009 e nel 2010. Alle 17 in campo allo stadio comunale San Giovanni - Portoscuso quindi immediatamente a seguire Cortoghiana - Cullurgioni Giba. La finale del terzo posto sabato alle 17 e subito a seguire la finalissima.

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