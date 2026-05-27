Tredici gol segnati, tanti assist e il salto di categoria in Promozione. La stagione di Michele Suella con la maglia dell’Atletico Masainas si è chiusa nel migliore dei modi.

Arrivato in estate dopo sei mesi con l’Uta, in cui ha contribuito ampiamente alla salvezza di quest’ultimi, il classe 1995 ha trovato sistemazione nella corte del tecnico Fabio Tinti. Tutto bellissimo, ma con tutte le probabilità, le strade di Suella e l’Atletico Masainas si chiuderanno molto presto.

Il giocatore ha spiegato la sua scelta mettendo in prima linea che si tratta di una decisione extra calcistica: «La Promozione sarebbe un impegno troppo grande con il mio attuale lavoro – motiva Suella – Avevo già scelto di scendere di categoria per motivi lavorativi, ma sono comunque soddisfatto per la stagione che ho disputato a Masainas. I miei gol hanno sicuramente aiutato la squadra a raggiungere l’obiettivo della vittoria del campionato. Ho messo in campo la mia esperienza e ho aiutato i ragazzi più giovani. Eravamo un giusto mix di calciatori esperti e ragazzi dalle buone prospettive. Tuttavia, non potrò continuare quest’avventura. Ci tengo a ringraziare la società che non ci ha fatto mancare niente e gli auguro il meglio per la stagione che verrà».

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