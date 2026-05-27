Nel 2019 ha lasciato il calcio giocato, iniziando la carriera da allenatore. L’Idolo è stato il suo ultimo club da atleta e il primo ad affidargli la panchina. A distanza di sette anni Mario Masia chiude il cerchio e torna su quella stessa panchina con rinnovate motivazioni. Il legame con Arzana è sempre rimasto forte, tanto che dopo l’ultima esperienza in panchina (Baunese), chiusa con le dimissioni lo scorso dicembre, Masia si è messo a disposizione della società presieduta da Bruno Serdino in veste di calciatore. Qualche presenza nel finale di campionato per aiutare il gruppo a raggiungere l’obiettivo salvezza in Prima categoria. Quarant’anni, di Lanusei, Masia è cresciuto nelle giovanili della squadra del suo paese e del Tortolì (centro di cui è originaria la mamma) per poi passare alla Nuorese, dove ha vinto i campionati di Eccellenza e serie D, giocando fino alla C2. Chiusa la lunga parentesi in verdazzurro, Masia si è accasato per quattro anni all’Olbia. In Serie D ha giocato anche con il Lanusei, che poi ha pure allenato prima di sedersi sulla panchina del Cardedu. Ora nuovo giro, nuova corsa allo Sturrusè. A breve è attesa l'ufficialità.

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