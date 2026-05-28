Il sorriso e l’esplosione di gioia sono quelli di chi ha appena raggiunto il traguardo sperato. Gli atleti turritani della Gym Tonic Asd hanno realizzato un ottimo successo nella Coppa Italia di Powerlifting, ospitata lo scorso 24 maggio a Lula e organizzata dalla Body Project sotto l’egida della FIPE - Federazione Italiana Pesistica.

Grazie alle prestazioni nella specialità Bench Press, distensioni su panca, gli atleti di Porto Torres hanno conquistato la qualificazione alle finali nazionali dei Campionati italiani assoluti di panca piana, in programma a novembre a Fiumicino.

A distinguersi sono stati Gabriele Fanai, 27 anni, primo classificato nella categoria -59 kg con 115 kg di alzata; Simone Sotgia, 29 anni, terzo nella categoria -93 kg con 132,5 kg; Francesco Terrosu, 20 anni, quarto nella categoria -66 kg con 100 kg. Grande risultato anche per Nicola Doneddu, 29 anni, che nella categoria -74 kg ha conquistato il primo posto con 150 kg di alzata, aggiudicandosi anche la coppa come miglior atleta assoluto della competizione. Per i ragazzi della Gym Tonic, rappresenta un altro passo avanti della loro carriera sportiva, giovani da tempo protagonisti nei campionati regionali e nelle competizioni dedicate alle discipline di forza.

A dicembre, in occasione del 10° Campionato Sardo di Powerlifting e Single Lift organizzato dalla Sardinia Drug-Free Powerlifting Association, gli atleti turritani avevano già primeggiato nelle rispettive categorie: Francesco Terrosu e Simone Sotgia nello stacco da terra, Nicola Doneddu nella panca piana, dove aveva conquistato anche il primo posto assoluto. Risultati che coronano l’attività quotidiana portata avanti nella palestra di via Volta 2B, dove da cinque anni la Gym Tonic promuove l’attività fisica a 360 gradi: fitness, preparazione atletica, sport per tutti e accompagnamento alle discipline agonistiche.





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