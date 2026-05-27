Tra oggi e domani si tornerà in campo nel torneo di Divisione Regionale 2 di basket. In programma, infatti, i match di ritorno delle semifinali playoff del girone Sud.

Azzurra-Serramanna. Stasera, alle 20.45, sarà il palazzetto dello sport di Oristano ad ospitare gara 2 tra i padroni di casa dell’Azzurra e il Serramanna. Gara 1 è stata vinta dalla compagine del Medio Campidano per 73-58. Vincendo sul parquet oristanese, Porcedda e compagni potrebbero staccare il pass per la finalissima. Nelle 3 sfide stagionali è sempre stato il Serramanna ad avere la meglio: oltre al successo di gara 1, in regular season il quintetto allenato da Stefano Frongia si era imposto per 81-72 in casa e 58-61 a Oristano. Gli oristanesi, per allungare la serie a gara 3, saranno costretti a portare a casa la vittoria. A dirigere la sfida la coppia arbitrale composta da Fabio Carrus e Davide Frau.

Condor Monserrato-CUS Cagliari. Domani, alle 21, a Monserrato, i padroni di casa del Condor ospiteranno il CUS Cagliari per gara 2. Nella gara di andata, giocata lo scorso weekend, sono stati gli universitari ad imporsi per 63-49. Il CUS, in caso di vittoria conquisterebbe la finalissima; i padroni di casa cercheranno di evitare l’eliminazione cercando di confermare il buon momento sul campo amico (ultima sconfitta lo scorso 16 ottobre contro Su Planu) e portare la serie alla “bella”. Nei precedenti stagionali, oltre al successo del CUS Cagliari in gara 1, il confronto della stagione regolare ha visto un successo per parte (63-54 per il Condor e 54-34 per il CUS). Ad arbitrare gara 2 saranno Salvatore Montisci e Gianmarco Fiorin.

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