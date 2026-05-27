Prima ancora del fischio d’inizio, la Catte Cup ha già vinto la sua prima sfida: trasformare un semplice torneo estivo in uno degli eventi sportivi più attesi dell’estate sarda. A dirlo sono i numeri, con quasi 1.200 iscritti pronti a contendersi un posto sui campi del Seminario di Oristano. La settima edizione del torneo di calcio a 7 scatterà ufficialmente il 15 giugno con le qualificazioni, ma l’attesa si respira già da settimane. I numeri parlano chiaro: 1198 giocatori candidati, più della scorsa edizione, per un evento che ormai ha superato da tempo i confini provinciali.

Il torneo principale si giocherà dal 13 al 28 luglio nei campi del Seminario di Oristano e vedrà sfidarsi 32 squadre. Prima, però, bisognerà conquistarsi il posto sul campo: sessanta squadre sono pronte a contendersi gli slot disponibili nelle qualificazioni in programma dal 15 al 21 giugno.

Confermata anche la “Next Gen”, la competizione under 15 che si svolgerà dal 29 giugno al 5 luglio. In questo caso saranno 25 le squadre a giocarsi i 16 posti disponibili.

Spazio pure al torneo femminile, confermato per il 19 luglio dopo la crescita registrata nelle ultime edizioni. L’anno scorso l’evento aveva ospitato Sandra Luzardo, volto della Queens League di Barcellona.

Ma il dato che racconta meglio l’evoluzione della Catte Cup è forse un altro: circa dieci squadre arriveranno da fuori provincia. Segno che il torneo nato a Oristano è diventato ormai un appuntamento capace di richiamare pubblico e partecipanti da tutta l’isola.

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