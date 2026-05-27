L'Antiochense scalda i motori per la partita della vita: il 31 maggio disputerà a Terralba la finale contro il Fonni per conquistare il posto disponibile per la Promozione frutto degli spareggi fra le seconde classificate nei quattro gironi di Prima Categoria regionale. Nel suo girone, il B, è salito direttamente in Promozione l'Atletico di Masainas, quindi potrebbe sommarsi una seconda formazione originaria del Sulcis. Dopo aver sconfitto nella doppia sfida la Gioventù Sarroch adesso l'Antiochense guidato da Fabio Piras se la vedrà contro il Fonni e lancia un appello: <Sarebbe gradito - afferma il direttore generale Mariano Gala - vedere sugli spalti di Terralba una marea biancoblù: la società sta organizzando il bus per la trasferta perchè siamo consci che i nostri tifosi vorranno stare vicini alla squadra in quella che potrebbe essere una giornata storica>. Anche con la vittoria l'accesso diretto in Promozione potrebbe non avvenire (dipende dalle retrocessioni dalle categoria superiori) tuttavia è storicamente provato che i ripescaggi sono diventati una prassi largamente utilizzata, e potrebbero anche coinvolgere addirittura il club che uscirebbe sconfitto dalla finale.

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