Il Serramanna espugna il parquet dell’Azzurra Oristano e stacca il pass per la finalissima del girone Sud nel campionato di Divisione Regionale 2 di basket. Ora attende la vincente della serie tra CUS Cagliari e Condor Monserrato.

Gara 2. Il quintetto allenato da Stefano Frongia si impone di misura, per 58-59, grazie ad un canestro a 4 secondi dalla fine firmato da Tommaso Secci. È una bella e rumorosa cornice di pubblico ad accompagnare il match, tra due squadre che si affrontano senza esclusione di colpi sulle ali dell’equilibrio. In avvio, l’Azzurra cerca la fuga (19-13 al 10’), rintuzzata nella seconda frazione da Caredda e compagni (30-28 al 20’). In avvio di ripresa si segna poco, le due squadre si alternano alla guida del punteggio, ma gli oristanesi chiudono avanti al 30’ (39-38). Gli ultimi 10’ sono appassionanti e combattuti, con l’Azzurra a tentar la fuga (52-46 al 35’). Gli ospiti, però, non mollano la presa, recuperano lo svantaggio e a pochi istanti dalla fine firmano il sorpasso. Miglior realizzatore della gara è Secci, con 17 punti. Il Serramanna accede così alla finalissima, mentre l’Azzurra saluta il torneo.

Il tabellino.

Azzurra Oristano-Serramanna 58-59 (serie 0-2)

Azzurra: Lilliu 16, Figus, Olmetto, Mele 6, Pippia 12, Simbula 12, Usai, Mirai, Carta, Bichi 6, Ganguzza 4, Dessì 2. Allenatore Carta.

Serramanna: Mancosu, T. Secci 17, A. Secci 3, Perra 3, Pooli, Principato 2, Di Viggiano, Pintus 7, Loi 10, Picci, Caredda 3, Sanna 14. Allenatore Frongia.

Arbitri: Caredda e Frau.

Parziali: 19-13; 30-28; 39-38; 58-59.

Condor Monserrato-CUS Cagliari. Stasera, alle 21, a Monserrato, il Condor ospita il CUS Cagliari per gara 2. Nella gara di andata, giocata lo scorso weekend, sono stati gli universitari ad imporsi per 63-49. Il CUS, in caso di vittoria conquisterebbe la finalissima; i padroni di casa, con un percorso quasi netto in casa nel corso della regular season (ultima sconfitta lo scorso 16 ottobre contro Su Planu), cercheranno di portare la serie a gara 3 per confermare il buon momento sul campo amico e portare la serie alla “bella”. Arbitreranno la gara Salvatore Montisci e Gianmarco Fiorin.

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