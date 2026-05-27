È stata un’edizione 2026 di “Vele al parco” davvero entusiasmante. La cultura del mare, la tradizione della vela latina e l’inclusione unita alla tutela ambientale si sono fuse, dando vita ad una giornata che resterà impressa nel tempo.

Naturalmente, protagoniste sono state le vele latine che rappresenteranno quartieri e borgate cittadine alla terza edizione del Palio Sant Joan di sabato 20 giugno, all’interno dell’edizione 2026 dei Focs de Sant Joan. Guzzetta, Lucia, Annina, Penelope, Luchiana, Marcella e Paolina però in mare non erano le sole a puntare la prua verso Porto Conte, Tramariglio. Insieme a loro, anche Malupa 5.0, la barca accessibile del progetto Spiaggia facile della Cooperativa Ecotoni onlus, in collaborazione con la Lega navale italiana Sezione di Alghero, che ha accolto a bordo persone con disabilità, e del catamarano One del Progetto Mare, promosso dal Centro velico Caprera insieme a One Ocean foundation.

La Veleggiata Vele Latine al Parco, organizzata dalla Lega Navale Italiana, Sez. Alghero, dal Circolo Nautico Il Marinaio Alghero, dal Comitato di Quartiere della Pietraia, i Ccn e i Comitati di Quartiere e Borgata di Alghero e il sostegno di Consorzio Porto di Alghero, Fondazione Alghero, Comune di Alghero, Parco di Porto Conte, Porticciolo turistico Cala Tramariglio e della Pro loco Alghero, aveva lo scopo di essere una giornata di mare e condivisione di temi importanti come l’inclusione e la salvaguardia del mare che hanno reso questa momento ancora più sentito e significativo.

Una volta giunti sulla terra ferma è stata Casa Gioiosa, sede del Parco regionale di Porto Conte a ospitare la presentazione dei dati del “Progetto Mare”, l’iniziativa scientifica curata dal Centro velico Caprera che si occupa del monitoraggio dello stato di salute del Mar Mediterraneo, con particolare attenzione alla biodiversità, all’inquinamento marino e acustico e al cambiamento climatico.

Dopo i saluti istituzionali, con i ringraziamenti della Pro Loco Alghero, nella persona del vicepresidente, è iniziata la conferenza/incontro che ha visto moderatore il presidente del Parco Emiliano Orrù che ha sottolineato il valore dell’evento e del lavoro condiviso tra istituzioni e territorio. Interventi anche del consigliere regionale Valdo Di Nolfo, del presidente della Lega navale Italiana Sezione di Alghero Beppe Serra e della biologa Martina Pè, incaricata della relazione scientifica, e di Luca Pais, componente del Consiglio direttivo del Parco e tra i promotori dell’iniziativa.

Poi c’è stata la consegna delle targhe alla Cooperativa Ecotoni onlus per il progetto Malupa, al Progetto Mare e al Parco naturale regionale di Porto Conte. L’intensa giornata si è conclusa con un momento conviviale seguito da una visita al polo museale di Casa Gioiosa.

Gli organizzatori hanno ringraziato quanti sono intervenuti e hanno partecipato attivamente, la Cantina Santa Maria La Palma che ha omaggiato con una bottiglia del suo Akènta gli armatori delle imbarcazioni partecipanti, il Consorzio del Porto di Alghero anche per le targhe, il gommone di assistenza, l’equipaggio del catamarano Caprera del Progetto Mare e Ecotoni.

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