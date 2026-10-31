Il San Giorgio Perfugas espugna lo Scalarba nell'anticipo dell'ottava giornata del girone B di Promozione e supera 2-0 il Macomer. Per la squadra ospite è la seconda vittoria consecutiva, dopo il 3-2 interno al Monte Alma della scorsa giornata: con questo successo sale a 10 punti, agganciando momentaneamente Arzachena e Macomerese, che scenderanno in campo domani.

Nuovo stop invece per il Macomer, che resta penultimo a 4 punti ed è ancora senza vittorie dopo otto giornate (quattro pareggi e quattro sconfitte), con appena 3 reti segnate. Per la squadra di Romano Marchi è la terza sconfitta interna in una settimana: prima dello 0-2 di oggi erano arrivati lo 0-1 con il Bosa in campionato e lo 0-3 con il Thiesi in Coppa.

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