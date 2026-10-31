È Fabio Chessa Su Componidori del Gremio dei Falegnami, segundu e terzu Marco Cardias e Gianluca Muru.

Le indiscrezioni già parlavano di Fabio Chessa, un cavaliere esperto che può vantare oltre dieci anni di corse in via Duomo.

Il divieto di sosta in via Eleonora, dalle 18.30 alle 21.30, ha anticipato così uno dei momenti più attesi dell’avvicinamento alla giostra. Nella sede di via Eleonora, il majorale en cabo Cesare Muru ha presentato la pariglia ai maestri falegnami, al rappresentante dell’arcivescovo nella corporazione, monsignor Tonino Zedda, come previsto dallo Statuto del gremio di San Giuseppe.

(Unioneonline)

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