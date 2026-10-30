Sulla carta il pronostico del match di sabato alle 14.30 allo stadio Adriatico è chiuso. Anche se le due squadre sono appaiate al quarto posto, il Pescara è praticamente al completo, mentre la Torres deve lasciare fuori sette giocatori e al massimo recupera l'attaccante Scotto per la panchina.

I rossoblù di Greco hanno costruito l'ottima classifica con il quasi en plein in casa (16 punti su 18) mentre in trasferta non hanno mai vinto e ottenuto due pareggi (Forlì e Campobasso) in cinque gare. Gli abruzzesi invece hanno percorso discreto tra le mura amiche, dove solo la capolista Spezia ha portato via l'intera posta.

Il tecnico rossoblù Greco potrebbe spostare Masala a centrocampo per colmare la lacuna lasciata da Mastinu e usare Zecca come trequartista insieme a Carboni alle spalle dell'unico attaccante rimasto, Bunino. A meno che dal primo minuto non giochi Giorico come unica variazione rispetto alla scorsa partita.

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