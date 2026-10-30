Vanno alla caccia del bis le due squadre sarde della serie A di basket in carrozzina. Dopo il colpaccio di Padova, l'Asinara Waves E-Ambiente ospita sabato a Portotorres (ore 17) la Menarini Volpi Rosse Firenze, che è a caccia dei primi punti stagionali. Nella prima vittoria, la forza dei portotorresi è stata il gruppo, con ben cinque giocatori in doppia cifra: Benvenuto (16 punti), Cavanagh (12), Twigt (11), Luszynski e Dreimuller (10 a testa).

Nuova trasferta invece per la Dinamo Lab, reduce dalla vittoria di Reggio Calabria. La squadra sassarese gioca a Treviso (ore 15.30) che attende l’inserimento in roster del neo-arrivato Hussein Bashara, punti 4.0 classe 2002. Per la Dinamo Lab una trasferta alla portata a patto di ripetere la bella prova difensiva.

Nel weekend partirà anche la stagione regolare della Serie B con solo quattro partite. Nel girone B sono inserite le formazioni giovanili di Sassari e Porto Torres, ma non sono ancora coinvolte dal calendario.

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