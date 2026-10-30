La domenica più dura tocca al Cos. Dopo il 3-0 alla Gelbison, primo successo interno della stagione, la squadra di Francesco Loi è attesa domenica alle 14 allo stadio Felice Squitieri di Sarno dalla capolista Sarnese. I campani guidano il girone G con 20 punti e davanti al proprio pubblico hanno vinto tutte e quattro le gare disputate, ma domenica scorsa sono caduti 2-1 sul campo dell'Aranova. La Cos, quattordicesima a quota 9, lontano da casa ha raccolto finora 4 punti e non vince dal 13 settembre, quando si impose 1-0 ad Anzio.

Arbitra Gabriele Framba di Torino. Trasferta laziale anche per il Monastir, secondo con 17 punti e miglior attacco del girone con 23 reti. Alle 15 la squadra cagliaritana fa visita all'Unipomezia, che ne ha 13 e arriva dall'1-1 di Albalonga, mentre il Monastir è reduce dal 2-2 interno con il Trastevere. Dirige Luka Meta di Vicenza. Sempre alle 14 l'Ossese è di scena allo stadio Marcello Torre di Pagani. Le due squadre sono appaiate a quota 13: la Paganese viene da due sconfitte consecutive, contro Venafro e Città di Anagni, l'Ossese dal 2-2 di Budoni. Arbitro Francesco Polizzotto di Palermo.

Il Budoni, che in casa non vince dal 20 settembre, a quota 8 e con la difesa più battuta dopo quella dell'Atletico Lodigiani (22 reti subite), ospita alle 14.30 allo stadio Pasquale Pinna il Certosa Campagnano, terzo a 17 punti e reduce dall'1-1 con il Latte Dolce. Fischietto affidato ad Andrea Copelli di Mantova. Chiude il quadro il Latte Dolce, penultimo con 7 punti e una sola vittoria in campionato, l'1-0 proprio al Cos, ma rinfrancato dal 2-0 di Teramo che mercoledì gli è valso gli ottavi di Coppa Italia. Alle 15 i sassaresi ricevono l'Albalonga, che ha 13 punti e fuori casa ne ha conquistati 7 in quattro trasferte. Arbitra Marcello Tinetti di Ivrea.

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