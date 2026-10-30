Prima Categoria, nel girone B anticipo con il derby oristanese tra Freccia Parte Montis e Santa GiustaLa prima sfida, calcio d’inizio alle 15, sarà un derby
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Un doppio anticipo, con derby annesso, vedrà coinvolte le oristanesi di Prima Categoria.
Nel girone B, sabato, sono in programma Freccia Parte Montis-Santa Giusta e C.R. Arborea-Tonara. La prima sfida, calcio d’inizio alle 15, sarà un derby, tra due squadre che si conoscono e stanno aprendo un nuovo ciclo. I mogoresi sono alla ricerca della terza vittoria di fila, mentre i lagunari vogliono far punti dopo 4 stop di fila. Alle 15.30, in campo il C.R. Arborea e Tonara; i tonaresi sono squadra forte, terza in classifica e nell’ultimo turno ha battuto Isili per 2-0. L’undici allenato da Alessandro Deplano punta a conquistare i primi punti stagionali al “Gino Neri”. Domenica, invece, giocherà la Sanverese, sul difficile campo dell’Orrolese. La formazione ospite, ancora a 0 punti, ha annunciato nelle scorse ore il nuovo allenatore, Pietro Ginesu, e punta a conquistare i primi punti per risalire la classifica.
Nel girone C, Ghilarza e Abbasanta sono alla ricerca del riscatto. I primi andranno a Orosei, a casa della Fanum. Obiettivo fare punti per fare un balzo importante in graduatoria e voltare pagina dopo il passo falso casalingo contro il Golfo Aranci. L’Abbasanta, infine, ospita la Dorgalese per dimenticare il KO in casa del Tavolara. In caso di vittoria, i rossoneri sopravanzerebbero la formazione avversaria (Dorgalese a 8 punti, Abbasanta a 7).