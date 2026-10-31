L’Alghero Academy ritorna in campo. Oggi, alle 19, al Pala Manchia, per la quarta giornata del campionato di Dr1, la squadra allenata da coach Matteo Mastropietro dovrà affrontare il Cus Sassari.

Bertolini e compagni, reduci da una bella vittoria esterna lo scorso turno sul parquet del San Sperate, dovranno affrontare una formazione esperta che milita in campionati di serie D serie C da diversi anni e che tra le proprie fila può contare su giocatori altrettanto esperti e validi. Si preannuncia un impegno ostico per l’Alghero Academy che però, in queste ultime gare, ha dimostrato di saper giocare “il suo basket” e partita dopo partita cresce come gruppo.



In questo weekend, non giocherà l'Alghero Academy impegnata nella Dr2. La gara in programma in questo turno è stata rinviata a data da destinarsi. Nel turno passato la squadra allenata da Coach Nanni De Rosa ha vinto sul parquet dell’Arzachena.

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