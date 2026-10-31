Cambia volto la vetta dell'Eccellenza dopo l'ottava giornata. Il Santa Teresa non va oltre il 2-2 sul campo del Tempio, che conferma di saper mettere in difficoltà chiunque, e viene raggiunto in testa a quota 18 dall'Ilvamaddalena, che travolge 4-0 la Nuorese.

Le due squadre restano imbattute, così come le immediate inseguitrici, entrambe fermate sul pari: il Lanusei pareggia 1-1 a Villacidro, l'Iglesias interrompe la serie di quattro vittorie consecutive con il 2-2 interno contro il Terralba, alla prima uscita dopo l'esonero di Roberto Concas. Lanusei e Iglesias salgono così a 16 punti.

Alle loro spalle si fa sotto l'Alghero, che batte 4-2 il Taloro Gavoi, allunga a quattro la striscia di risultati utili e aggancia al quinto posto l'Atletico Uri, a quota 13 dopo l'1-1 di Bonorva. Colpo esterno del Villasimius, che espugna 3-0 il campo del Tortolì e sale a 10 punti, gli stessi dell'Usinese, vittoriosa 4-2 sul Calangianus.

In coda il Tortolì incassa la quarta sconfitta consecutiva e resta da solo all'ultimo posto con 4 punti, uno in meno del Tempio. Quinta sconfitta di fila per il Calangianus, fermo a 6 punti insieme alla Nuorese. Classifica: Santa Teresa e Ilvamaddalena 18; Lanusei e Iglesias 16; Alghero e Atletico Uri 13; Bonorva 11; Villasimius e Usinese 10; Villacidrese, Terralba e Taloro Gavoi 9; Calangianus e Nuorese 6; Tempio 5; Tortolì 4.

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