Nel torneo di Eccellenza e Promozione regionale si preannunciano grandi protagoniste le oristanesi impegnate nel fine settimana.

Nel massimo torneo regionale, sabato alle 15, il Terralba F. Bellu, che nella giornata di ieri ha sollevato Roberto Concas dalla guida della prima squadra, affronterà l’Iglesias, seconda in classifica. Momento delicato per i terralbesi che in attesa di conoscere il nome del nuovo tecnico, per l'occasione, saranno guidati dal mister della Juniores, Mauro Carta. Per uno strano incrocio del calendario, inoltre, Orrù e compagni sfideranno il loro recente passato: andranno infatti a far visita a quello che è stato il loro allenatore nella cavalcata vincente in Promozione dello scorso anno, Daniele Porcu, ora alla guida della compagine iglesiente.

La Promozione sarà in campo nella giornata di domenica. Nel girone A, la capolista Arborea è attesa dalla trasferta sul campo del Sant’Elena, seconda forza del torneo. È il big match di giornata, che si preannuncia aperto e spettacolare, tra due squadre che arrivano da una vittoria (Arborea 4-1 contro Uta, Sant’Elena in casa della Ferrini per 0-1) e hanno nel reparto avanzato il loro punto di forza. Entrambe, infatti, vantano tra le loro fila i cannonieri del girone: Pibiri lo è per l’Arborea, Ragatzu per il Sant’Elena; tutti e due con 9 reti all’attivo dopo 7 gare di campionato. Impegni casalinghi, invece, per Tharros e Samugheo. Gli oristanesi, dopo il positivo pareggio di Selargius, puntano a confermarsi e a portare a casa il primo successo della stagione contro l’Accademia Sulcitana (a sua volta reduce da un buon momento di forma dopo il cambio in panchina). Il Samugheo cerca il calore del campo amico per tornare a far punti e riscattare lo stop subito a Jerzu (3-0). Al “Paules” arriva il Vecchio Borgo Sant’Elia, formazione che occupa una posizione playoff.

Nel girone B, infine, il Bosa attende la visita del Campanedda. I bosani puntano a confermare l’ottimo momento di forma (3 vittorie di fila), contro una squadra reduce dalla sconfitta casalinga contro il Li Punti (1-2).

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