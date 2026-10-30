Il ritorno al PalaPirastu per ritrovare la vittoria e non perdere ulteriore terreno dalle posizioni di testa. L'Esperia Cagliari, ancora imbattuta tra le mura amiche in Serie B Interregionale, riceve sabato alle 18 il College Borgomanero nella sesta giornata di campionato. La formazione di Federico Manca vuole riscattare la sconfitta di Pavia (94-86), maturata al termine di una partita a lungo condotta dai lombardi, ma nella quale i rossoblù hanno avuto il merito di non arrendersi, risalendo dal -19 fino al -6 nell'ultimo quarto.

Una reazione incoraggiante, arrivata però troppo tardi per ribaltare il risultato. «Dispiace aver perso in quel modo, subendo subito un parziale importante e trovandoci costretti a rincorrere», osserva il playmaker Luigi Cabriolu, «nel quarto periodo siamo riusciti ad aumentare l'intensità difensiva e, di conseguenza, ad attaccare con maggiore fluidità. È questo l'aspetto positivo che dobbiamo portarci dietro».

Il bilancio dell'Esperia è di due vittorie e tre sconfitte, con entrambi i successi ottenuti al PalaPirastu. Dall'altra parte ci sarà un Borgomanero reduce dalla prima affermazione stagionale, conquistata sul campo di Nerviano (90-77), avversaria che i cagliaritani avevano battuto in casa appena due settimane fa. I piemontesi, sconfitti anche dalla Pallacanestro Sennori nelle prime giornate, hanno finora raccolto due punti in cinque incontri.

«Borgomanero è una squadra giovane, con giocatori molto atletici e alcuni ottimi tiratori», spiega Cabriolu, «giocano tanto catch and shoot e tirano con fiducia anche nei primi secondi dell'azione. Stanno trovando ritmo dopo un avvio complicato e saranno aggressivi e intensi. Dovremo essere bravi a eseguire il piano partita, attaccare i loro punti deboli e capire quando accelerare e quando rallentare».

Per il playmaker rossoblù, uno dei temi principali resta la continuità difensiva. «Dobbiamo aumentare i giri in difesa ed essere aggressivi non soltanto all'inizio delle azioni, ma anche negli ultimi secondi. Troppo spesso perdiamo concentrazione e concediamo agli avversari tiri facili. A Pavia è successo diverse volte e non possiamo permettercelo». Da migliorare anche la circolazione del pallone: «In attacco dobbiamo essere più fluidi e dinamici», conclude, «a volte tendiamo a fermare troppo la palla».

Sennori cerca di interrompere la serie negativa. Anche la Pallacanestro Sennori torna davanti al proprio pubblico con l'obiettivo di ritrovare il successo. Dopo le due vittorie nelle prime giornate, i Tauri di Fabrizio Longano hanno incassato tre sconfitte consecutive, l'ultima sul campo della Bocconi Milano (70-46).

Domenica alle 19 i romangini ospiteranno la Virtus Cermenate, formazione che, proprio come Borgomanero, ha raccolto una sola vittoria nelle prime cinque giornate. Per Sennori, attualmente a quota quattro punti, sarà un'occasione importante per interrompere la serie negativa e conquistare punti preziosi nella corsa alla salvezza, pur in una fase ancora iniziale della stagione.

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